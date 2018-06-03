Кутепов считает, что Гранат достойно сыграл со сборной Австрии по футболу

Защитник сборной России Илья Кутепов поделился впечатлениями от прошедшего товарищеского матча с национальной командой Австрии, в котором подопечные Станислава Черчесова потерпели поражение со счётом 0:1.

«Были ошибки обороны, со стороны их было видно, но мы немного по-другому их разбираем, у нас свои профессиональные недочёты. Я всю кухню не могу раскрывать, это наша личная подготовка, но мы всё разобрали. Кто говорит, что у Граната больше всего ошибок, не особо разбирается в футболе», — приводит слова Кутепова ТАСС.

Он отметил, что ошибки бывают у каждого, однако Гранат провёл достойный матч с «не самым слабым соперником».

5 июня сборная России сыграет контрольный матч с командой Турции. Встреча пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве.

Ранее тренер «Ахмата» заявил, что в России нет игроков, достойных носить форму футбольной сборной.