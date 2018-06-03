Тренер «Ахмата» считает, что в России нет игроков, достойных носить форму футбольной сборной

Главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов поделился мыслями о проблемах сборной России по футболу перед стартом чемпионата мира 2018 года.

«В России есть обоснованные опасения перед чемпионатом мира. У нас нет игроков, достойных носить футболку сборной. В нападении ещё можно кого-то найти, но наш лучший защитник — 40-летний игрок ЦСКА», — приводит слова Ледяхова EFE.

Специалист отметил, что главной проблемой является то, что Станислав Черчесов до сих пор не определил костяк сборной, слишком часто используя ротацию.

«Поколение Аршавина было последним, которое сохраняло принципы советской школы. После распада СССР начался трудный период, не было ни школ, ни условий, ни денег, и это поколение мы потеряли», — подчеркнул Ледяхов.

Он добавил, что российских футболистов испортили деньги, так как они получают зарплаты, не соответствующие качеству их игры.

Ранее футболист сборной России Семёнов оценил соперников по групповому этапу на ЧМ-2018.