Футболист сборной России Семёнов оценил соперников по групповому этапу на ЧМ-2018

Защитник сборной России и грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов рассказал, что знает о соперниках национальной команды по групповому этапу домашнего чемпионата мира по футболу.

«Смотрел игру Саудовской Аравии с Италией. Наш ближайший соперник — неплохая команда. Другие на чемпионат мира не попадают. Саудовцы — мобильные ребята, которые не боятся играть в футбол. Даже итальянцам они смогли потрепать нервы. С ними будет непросто. На теоретических занятиях Станислав Саламович ещё расскажет нам о слабых сторонах соперника», — сказал Семёнов.

Он также высказал своё мнение по поводу сборной Египта.

«Что касается Египта, то слышал, что у этой команды хорошо поставлена игра в защите. В общем, на ЧМ придётся непросто, но мы будем двигаться от игры к игре», — резюмировал Семёнов.

Ранее Семёнов заявил, что команда планирует играть на чемпионате мира в России так, как в первые 30 минут контрольного матча с Австрией.