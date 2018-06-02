Футболист сборной России Семёнов: да оставьте вы в покое эту Австрию

Защитник сборной России и грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов заявил, что команда планирует играть на чемпионате мира в России так, как в первые 30 минут контрольного матча с Австрией.

«На чемпионате мира планируем играть так, как делали это в первые полчаса матча с Австрией. В этот промежуток мы владели мячом и контролировали ход встречи. Если будем действовать так все 90 минут, соперники начнут уставать, в их обороне будут появляться свободные зоны», — сказал Семёнов.

Он отметил, что российские футболисты устали быстрее, чем австрийцы, из-за тяжёлого тренировочного сбора в Нойштифте.

«Австрийцы же за полчаса устать не успели, да и на нашей игре сказался тяжёлый сбор, который мы провели в Нойштифте. Команда просто чуть-чуть подсела, но не могу сказать, что выглядела прямо ужасно. Верю, у России на домашнем первенстве мира всё будет хорошо», — подчеркнул Семёнов.

В конечном итоге Семёнов не выдержал и с досадой одёрнул журналиста: «Да оставьте вы в покое эту Австрию!»

Ранее защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Игорь Смольников прокомментировал мнение, что национальная команда не готова к домашнему чемпионату мира 2018 года.