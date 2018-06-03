Сорокин заявил, что все города и стадионы готовы к проведению ЧМ-2018 по футболу

Все российские города и стадионы готовы к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина.

«Символично, что перед чемпионатом мира в России кубок проделал рекордный путь. Буквально считаные дни отделяют нас от начала яркого турнира», — сказал Сорокин на церемонии приветствия кубка чемпионата мира.

Он отметил, что Россия с радостью примет всех, кто приедет наслаждаться футболом.

Мировое первенство пройдёт в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Ранее Собянин заявил, что Москва становится футбольной столицей мира.