Собянин: сегодня Москва становится футбольной столицей мира

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с речью на торжественной церемонии приветствия кубка чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Мы принимали Олимпийские игры, десятки чемпионатов мира по различным видам спорта. Сегодня Москва становится футбольной столицей мира. Как старого друга мы встречаем кубок мира, который уже был в Москве, проехал через сотни городов и снова вернулся», — приводит слова Собянина «Чемпионат».

Он отметил, что любители футбола со всего мира с нетерпением ждут, когда прозвучит свисток в первом матче мирового первенства между сборными России и Саудовской Аравии, который пройдёт на стадионе «Лужники».

«Всех гостей Москвы ждёт прекрасный футбольный праздник. Это и первоклассные футбольные стадионы, и музеи, и театры, и парки, и пешеходные улицы. А самое главное — улыбки и гостеприимство москвичей», — добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что кубок ЧМ-2018 по футболу вернулся в Москву.