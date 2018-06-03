Кубок ЧМ-2018 по футболу вернулся в Москву

В Москве завершается тур кубка чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.

Церемония проходит на Манежной площади, в ней принимают участие мэр Москвы Сергей Собянин, делегаты Международной федерации футбола (ФИФА), представители компании Coca-Cola, легенда немецкого футбола Лотар Маттеус и другие.

Тур кубка начался 9 сентября 2017 года в Москве. С декабря маршрут проходил по территории России, также трофей побывал в 51 стране на шести континентах.

Мировое первенство пройдёт с 14 июня по 15 июля.

Ранее тренер «Ахмата» заявил, что в России нет игроков, достойных носить форму футбольной сборной.