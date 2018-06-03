Защитник сборной Бельгии Компани может пропустить ЧМ-2018 по футболу из-за травмы

Защитник сборной Бельгии Венсан Компани получил травму паха и может пропустить чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.

Об этом сообщает РИА Новости.

Бельгиец получил травму в товарищеской игре с национальной командой Португалии и покинул поле во втором тайме.

3 июня Компани пройдёт медобследование.

Сборная Бельгии на групповом этапе мирового первенства встретится с Панамой, Тунисом и Англией.

Ранее сообщалось, что сборные Бельгии и Португалии сыграли вничью в контрольном матче перед ЧМ-2018.