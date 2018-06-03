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В окончательный состав сборной Австралии на ЧМ-2018 по футболу вошли семь нападающих

3 июня 2018, 08:38

Тренерский штаб сборной Австралии по футболу во главе с Бертом ван Марвейком обнародовал окончательную заявку из 23 игроков, которые примут участие в чемпионате мира 2018 года в России.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Австралии.

В окончательную заявку вошли следующие футболисты:

— вратари: Мэттью Райан («Брайтон энд Хоув Альбион», Англия), Данни Вукович («Генк», Бельгия), Брэд Джонс («Фейеноорд», Нидерланды);

— защитники: Азиз Бехич («Бурсаспор», Турция), Милош Дегенек («Иокогама», Япония), Мэттью Юрман («Сувон Самсунг Блюуингз», Южная Корея), Джеймс Мередит («Миллуолл», Англия), Джошуа Рисдон («Вестерн Сидней Уондерерс»), Трент Сэйнсбери («Грассхоппер», Швейцария);

— полузащитники: Миле Единак («Астон Вилла», Англия), Джексон Ирвин («Халл Сити», Англия), Робби Круз («Бохум», Германия), Массимо Луонго («Куинз Парк Рейнджерс», Англия), Марк Миллиган («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Аарон Муй («Хаддерсфилд Таун», Англия), Том Рогич («Селтик», Шотландия);

— нападающие: Тим Кэйхилл («Миллуолл», Англия), Томи Юрич («Люцерн», Швейцария), Мэттью Леки («Герта», Германия), Эндрю Наббут («Урава Ред Даймондс», Япония), Димитрий Петратос («Ньюкасл Юнайтед Джетс»), Дэниел Арзани («Мельбурн»), Джейми Макларен («Дармштадт 98», Германия).

На групповом этапе мирового первенства сборная Австралии встретится с национальными командами Франции, Перу и Дании.

Ранее сообщалось, что сборная Исландии по футболу проиграла Норвегии в контрольном матче перед ЧМ-2018.


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