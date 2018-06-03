Лёв прокомментировал выступление Нойера в первом матче за сборную Германии после травмы

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв прокомментировал выступление голкипера Мануэля Нойера в матче с Австрией, впервые с 2017 года сыгравшего за национальную команду после травмы.

«Это было хорошее возвращение Нойера после такой длительной паузы. Он сделал один или два классных сэйва», — приводит слова Лёва Bild.

Он отметил, что на следующий день после игры поговорит с Нойером, после чего будет принимать решение о его включении в окончательную заявку на чемпионат мира 1018 года.

Ранее сообщалось, что сборная Германии проиграла Австрии в контрольном матче перед ЧМ-2018.