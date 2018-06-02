Сборные Швеции и Дании сыграли вничью в контрольном матче перед ЧМ-2018

Сборные Швеции и Дании по футболу завершили вничью контрольный матч в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года.

Встреча, проходившая в Стокгольме, завершилась со счётом 0:0.

В следующем матче шведы сыграют с командой Перу, а датчане встретятся с мексиканцами.

На групповой стадии чемпионата мира соперниками сборной Швеции станут команды Германии, Мексики и Южной Кореи, а Дания сыграет с Францией, Австралией и Перу.

Ранее сообщалось, что сборная Германии проиграла Австрии в контрольном матче перед ЧМ-2018.