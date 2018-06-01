В аэропорту Калининграда открыли буферную зону для болельщиков ЧМ-2018

В калининградском аэропорту Храброво открыли буферную зону для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает ФАН.

Она устроена так, чтобы поклонники противоборствующих команд были разделены, рассказали в пресс-службе аэропорта. Пассажиры смогут находиться в специальных местах, оборудованных пунктом питания, табло с информацией о статусе рейса и экранами для трансляции матчей.

Зона будет работать во время ЧМ-2018.

Калининград примет матчи группового этапа 16, 22, 25 и 28 июня.

Ранее URA.RU сообщало, что Саранске открыли аэропорт к ЧМ-2018.