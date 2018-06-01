Кириленко рассказал, игра каких футболистов сборной России ему наиболее симпатична

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в интервью RT назвал футболистов российской сборной, игра которых производит на него наилучшее впечатление.

«В этом году два игрока очень сильно выделяются — Фёдор Смолов и Александр Головин. Думаю, они оба являются футболистами европейского уровня. Как всегда, очень солидно выглядит Игорь Акинфеев, однако ему тяжело отбиваться в одиночку. Нашей линии защиты есть над чем работать. Игроки талантливые, но, возможно, ещё слишком сырые либо не адаптировались к тактической модели национальной команды», — рассказал Кириленко RT.

Ранее Кириленко выразил уверенность, что в спортивном мире никому не интересны соревнования без участия россиян.