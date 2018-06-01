Кириленко уверен, что в спортивном мире никому не интересны соревнования без участия россиян

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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в интервью RT выразил уверенность, что иностранные спортсмены не чувствуют полного удовлетворения победой, если она была одержана в отсутствие атлетов из России.
Кириленко уверен, что в спортивном мире никому не интересны соревнования без участия россиян
  • Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко
  • globallookpress.com

«Уверен, что в спортивном мире никому не интересно, чтобы соревнования проходили без России. Никто не будет чувствовать полного удовлетворения, если одержит победу в отсутствие всех конкурентов. Олимпийское движение должно быть представлено в полном составе. Уверен, что Международный олимпийский комитет в этом крайне заинтересован», — заявил Кириленко в разговоре с RT.

Он также отметил, что в последнее время в адрес России стали реже звучать обвинения в употреблении допинга.

«Все осознали, что проблемы существуют не только в России, но и во всём мире. На допинге попадались и Марион Джонс, и Лэнс Армстронг — великие спортсмены. Нам необходимо собраться, восстановить антидопинговое агентство и спокойно работать с прицелом на будущее», — добавил глава РФБ.

Ранее Кириленко поделился ожиданиями от выступления сборной России по футболу на чемпионате мира.

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