Британские СМИ включили Зобнина в список потенциальных открытий ЧМ-2018

Британское издание Four Four Two составило список из десяти игроков, которые могут стать открытием чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Существует общий пессимизм у фанатов в отношении сборной России, которая, похоже, подходит к домашнему турниру в смятении, и это может стать шансом для ряда многообещающих молодых полузащитников проявить себя. Роман Зобнин мало известен за пределами России, но он добился впечатляющего прогресса после перехода в «Спартак» из «Динамо», — говорится в материале.

В список также вошли шведский полузащитник «Краснодара» Виктор Классон и бывший нападающий «быков» сенегалец Мусса Конате.

Ранее американские СМИ назвали футболистов, которые могут «спасти Россию» на ЧМ-2018.