На контрольный матч Россия — Турция реализовано более 22 тысяч билетов

Руководитель коммерческого департамента Российского футбольного союза (РФС) Владимир Карпович сообщил, что на контрольный матч между сборными России и Турции уже продано боле 22 тысяч билетов.

«На данный момент реализовано порядка 22,5 тыс. билетов, а ожидаем 25—26 тыс. Федерация футбола Турции заявила, что от них организованно приедут 200 болельщиков», — приводит слова Карповича ТАСС.

Матч Россия — Турция состоится 5 июня в Москве на «ВЭБ Арене».

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу вернулась в Москву после сбора в Австрии.