Экс-футболист «Локомотива» Алиев считает, что сборная Египта может выиграть ЧМ-2018

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по футболу.

«Фавориты чемпионата мира — Германия, Франция, Аргентина. Египет тоже может выиграть. А почему нет? Разве Египет — это плохая команда?» — заявил Алиев в интервью на YouTube-канале «От души в душу».

По его словам, никто не знал, что Греция выиграет чемпионат Европы в 2004 году, а национальная команда Португалии — в 2016-м.

«Футбол — это непредсказуемая игра», — подчеркнул Алиев.

Сборная Египта на групповом этапе мирового первенства встретится с командами России, Саудовской Аравии и Уругвая.

Ранее сообщалось, что Мохаммед Салах приступит к полноценным тренировкам через 10 дней.