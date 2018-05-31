Источник: Салах приступит к полноценным тренировкам через 10 дней

Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах приступит к полноценным тренировкам через 10 дней.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Аль-Яум ас-Сабия».

По информации источника, получивший травму в финальном матче Лиги чемпионов футболист присоединится к своей национальной сборной на тренировочной базе в Каире 8 июня.

10 июня египетская делегация отправится в Россию для участия в чемпионате мира 2018 года.

Ранее посол Египта в России выразил уверенность, что Салах выступит на ЧМ-2018.