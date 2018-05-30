Посол Египта в России уверен, что Салах выступит на ЧМ-2018

Посол Египта в России Ихаб Наср выразил уверенность, что нападающий Мохаммед Салах примет участие в матчах чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Сейчас он проходит интенсивное лечение в Испании. Последние новости показывают, что он примет участие в турнире, и мы все будем счастливы видеть его. 100 млн египтян призывают бога, чтобы он вылечился», — приводит слова Насра ТАСС.

На групповой стадии чемпионата мира сборная Египта сыграет с командами России, Уругвая и Саудовской Аравии.

Ранее СМИ сообщили, что Салах пропустит не менее трёх недель из-за травмы.