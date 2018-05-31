График разводки мостов изменят в Петербурге на время ЧМ-2018

График разводки мостов изменят в Санкт-Петербурге на время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает Inforeactor.

В среду, 30 мая, в Москве состоялось заседание рабочей группы по взаимодействию со средствами массовой информации во время ЧМ-2018. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов рассказал, что в дни турнира будет продлена работа метрополитена.

По словам чиновника, изменится и график разведения мостов. Это будет сделано, чтобы общественный транспорт мог курсировать между Петроградским и Центральным районами до 03:00.

Ранее Nation News сообщало, что ГИБДД разместит 11 постов в Ленинградской области на время ЧМ-2018.