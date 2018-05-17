ГИБДД разместит 11 постов в Ленинградской области на время ЧМ-2018

Автобусы в Санкт-Петербург будут проверять на 11 временных постах ДПС в Ленинградской области, сообщает ФАН.

Пункты проверки установят на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Специалисты межведомственных групп будут дежурить на трассах «Россия», «Псков», «Нарва», «Скандинавия», «Сортавала» и «Кола», передаёт Nation News.

Въезд автобусов в Санкт-Петербург закроют с 1 по 17 июля. Исключение — рейсовые автобусы с системой «ЭРА-ГЛОНАСС». В город также можно будет въехать по разрешению территориального органа МВД.

Ранее Минтранс сообщил о введении ограничения на въезд автобусов в Москву во время ЧМ-2018.