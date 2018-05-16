Минтранс сообщил о введении ограничения на въезд автобусов в Москву во время ЧМ-2018

Пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщила, что на период проведения чемпионата мира по футболу въезд на территорию Москвы автобусов, помимо рейсовых, будет ограничен.

«С целью усиления мер безопасности на территорию городов-организаторов, в которых расположены спортивные сооружения и объекты инфраструктуры чемпионата мира по футболу, будет ограничен въезд автобусов», — указывается в сообщении​​​.

При этом транспорт, регулярно перевозящий пассажиров по муниципальным, межмуниципальным маршрутам и автобусы регулярных перевозок по смежным межрегиональным маршрутам продолжат осуществлять перевозку пассажиров.

Уточняется, что ограничения не коснутся и ряда других видов автобусов.

«Право на въезд в Москву будут иметь транспортные средства, оснащённые аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной в системе ЭРА-ГЛОНАСС... Въезд будет открыт для автобусов, в отношении которых ГУ МВД России по Москве принято решение о разрешении въезда на территорию города», — добавили в ведомстве.

Ранее «Известия» сообщали, что в принимающих чемпионат мира по футболу 2018 года городах могут запретить жарить шашлыки.