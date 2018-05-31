В Москве открылась выставка «Архитектура стадионов» в преддверии ЧМ-2018

В Государственном музее архитектуры имени Щусева в Москве открылась выставка в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает ФАН.

Она называется «Архитектура стадионов».

На выставке представлены макеты, фотографии, проекты, чертежи, благодаря которым можно узнать об истории строительства российских спортивных арен.

Как заявила директор музея Елизавета Лихачёва, поражает многообразие решений, продемонстрированное советскими и российскими архитекторами при реализации этих проектов.

Выставка работает до 26 августа.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани пройдут спектакли в честь ЧМ-2018.