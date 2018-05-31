СМИ: Полиция Германии советует футбольным фанатам не ехать на ЧМ-2018 в Россию

Глава филиала Профсоюза полицейских Германии в Северном Рейне — Вестфалии Эрих Реттингхаус выступил против выезда футбольных немецких фанатов на чемпионат мира 2018 года в Россию.

«Хулиганы из Восточной Европы — совсем иного калибра, они потенциально крайне склонны к насилию. К примеру, они используют пиротехнику — по сути, это небольшие ручные гранаты», — приводит слова Реттингхауса DW со ссылкой на газету Rheinische Post.

Полиция Германии провела беседы с 105 футбольными фанатами, которые могут представлять опасность для общества. Отмечается, что семь человек получили запрет на выезд из Германии.

Сборная Германии на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с командами Мексики, Швеции и Южной Кореи.

Ранее организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) выпустила годовой отчёт о случаях дискриминации в российском футболе в сезоне-2017/18.