В Совфеде прокомментировали поражение сборной России по футболу от Австрии в контрольном матче

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал игру сборной России в контрольном матче с национальной командой Австрии.

За две недели до домашнего чемпионата мира Россия уступила Австрии со счётом 0:1.

«Вопрос: есть ли такая команда в Европе и вообще на планете, которой не проиграла бы сборная России по футболу за две недели до чемпионата?» — написал Пушков в своём Twitter.

ЧМ-2018 по футболу начнётся 14 июня. В рамках матча открытия сборная России сыграет с Саудовской Аравией. Также соперниками россиян на групповом этапе станут команды Уругвая и Египта.

Ранее депутат Государственной думы, член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев прокомментировал поражение сборной России в контрольном матче с Австрией.