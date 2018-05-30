Сборная Австрии по футболу объявила стартовый состав на контрольный матч с Россией

Пресс-служба сборной Австрии по футболу опубликовала стартовый состав команды на контрольный матч с Россией в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года.

С первых минут на поле стадиона в Инсбруке выйдут Хайнц Линднер, Александар Драгович, Мартин Хинтереггер, Марко Арнаутович, Луис Шауб, Юлиан Баумгартлингер, Себастьян Прёдль, Петер Цуль, Флориан Кайнц, Алессандро Шёпф и Штефан Лайнер.

Матч Россия — Австрия состоится 30 мая в Инсбруке. Начало — в 21:45 мск.

Ранее был опубликован стартовый состав сборной России по футболу на матч с Австрией.