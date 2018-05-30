Эксперт оценил предстоящий матч между футбольными сборными России и Австрии

Бывший тренер сборных СССР и России по футболу Михаил Гершкович в беседе с НСН оценил предстоящий товарищеский матч национальной команды против Австрии.

«План по соперникам вполне приемлемый, считаю. Ближайшая игра — самая ответственная перед заявкой, желательно уже попробовать отыграть какие-то связки, осталось-то всего ничего», — заявил эксперт.

Он назвал сборную Австрии довольно серьёзной. Как отметил Гершкович, это вполне достойный соперник.

«Задача ставится здесь не только выиграть, хотя в психологическом плане победа была бы, конечно, желательна», — сказал эксперт.

Он пояснил, что лучше идти дальше на эмоционально положительном фоне.

Ранее бывший главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от контрольного матча между сборными России и Австрии, который пройдёт в рамках подготовки команд к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Также экс-полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с Пятым каналом прокомментировал назначение Сергея Семака на должность главного тренера.