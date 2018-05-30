Глушаков может стать экспертом на телевидении, если не попадёт в заявку сборной на ЧМ-2018

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Денис Глушаков может выступить экспертом на телевидении, если не будет включён в окончательную заявку команды на чемпионат мира 2018 года.

Об этом сообщается в пресс-релизе телеканала «Матч ТВ».

Помимо Глушакова, экспертами телеканала на время мундиаля станут Александр Кержаков, Дмитрий Сенников, Андрей Талалаев, Олег Корнаухов, Дмитрий Радченко, Рашид Рахимов, Дмитрий Черышев, Николай Писарев и другие.

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля.

Ранее сообщалось, что украинский телеканал «Интер» будет транслировать матчи ЧМ-2018.