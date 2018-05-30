Почта России сообщила, что доставила 300 тысяч паспортов болельщика ЧМ-2018

Почта России сообщила, что организовала доставку и выдачу футбольным фанатам России и мира более 300 тыс. паспортов болельщика чемпионата мира по футболу 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что около 200 тыс. паспортов болельщика были отправлены адресатам из зарубежных стран. Остальные 100 тыс. получат болельщики, проживающие на территории страны.

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля.

Ранее сообщалось, что украинский телеканал «Интер» будет транслировать матчи ЧМ-2018.