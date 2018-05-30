Песков: Путин вряд ли приедет на тренировку сборной России по футболу

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пригласил Владимира Путина посетить тренировку.

«Мне неизвестно о том, что какие-то официальные приглашения были сделаны. Я думаю, что тренировка сборной в преддверии чемпионата мира — это не то место, куда нужно приезжать главе государства. Туда вообще никто не должен приезжать, чтобы мешать тренировочному процессу. Хотя, безусловно, это очень любезное приглашение, но мне неизвестно о том, чтобы оно как-то было формализовано, за исключением того, что озвучено в СМИ. А что касается поддержки нашей команды, то вы знаете, что и президент её поддерживает, и все мы, россияне, конечно же, держим за них кулаки», — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что спортивные объекты, построенные в России к чемпионату мира по футболу 2018 года, будут использоваться в будущем так же активно, как и объекты, сооружённые для Олимпиады 2014 года в Сочи.