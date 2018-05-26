Путин надеется, что спортивные объекты ЧМ-2018 будут активно использоваться в будущем

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что спортивные объекты, построенные в России к чемпионату мира по футболу 2018 года, будут использоваться в будущем так же активно, как и объекты, сооружённые для Олимпиады 2014 года в Сочи.

«Я очень рассчитываю на то, что с чемпионатом мира по футболу будет то же самое, что и с наследием Олимпийских игр», — цитирует его ТАСС.

По словам Путина, Сочи после Олимпиады превратился в полноценный курорт.

«Зимой — горы, катание на лыжах, летом — море. Причём и зимой, и летом и горный, и приморский кластеры почти постоянно заполнены», — заключил российский лидер.

Ранее Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ ответил на вопрос, кто победит на чемпионате мира по футболу в 2018 году.