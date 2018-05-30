Футболисты сборной Германии Киммих и Рюдигер повздорили на тренировке команды

Защитник сборной Германии по футболу Йозуа Киммих и Антонио Рюдигер повздорили во время тренировки команды.
Об этом сообщает Bild.
Футболисты вступили в единоборство, которое оказалось чересчур жёстким, и начали выяснять отношения. В конфликт вмешался входящий в тренерский штаб бывший нападающий национальной команды Германии Мирослав Клозе.
На групповом этапе чемпионата мира немцы встретятся с Мексикой, Швецией и Южной Кореей.
Ранее Жуков заявил, что надеется на встречу сборной России с Германией на ЧМ-2018 по футболу.