Жуков надеется на встречу сборной России с Германией на ЧМ-2018 по футболу

Первый вице-спикер Госдумы, почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что надеется на встречу российской сборной с национальной командой Германии на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается большого футбола, чемпионата мира, то, если сборная России встретится с командой Германии, я думаю, это будет большой успех для нашей команды. Для этого надо сначала из группы выйти, может быть, где-то в полуфинале... Это было бы неплохо», — заявил Жуков на встрече с вице-президентом бундестага Вольфгангом Кубики.

Тот, в свою очередь, выразил мнение, что российская сборная на это способна.

Ранее футболист сборной России Рауш рассказал об атмосфере внутри команды.