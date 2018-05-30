Футболист сборной России Рауш рассказал об атмосфере внутри команды

Защитник сборной России Константин Рауш рассказал об атмосфере внутри команды, которая продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира в Австрии.

«Бывают тяжёлые тренировки, ты идёшь уставший на ужин, а тут сидит Дзюба и шутит — и сразу прекрасная атмосфера. Он может выдать, даже не знаю, 20 шуток в минуту, и все смеются», — приводит слова Рауша ТАСС.

Футболист отметил, что только на сборах познакомился с Дзюбой.

«Мне даже разговаривать с ним не надо. Я просто смеюсь над его шутками», — добавил Рауш.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу вручила подарки воспитанникам детских домов.