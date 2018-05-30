Монсон поблагодарил Путина за предоставление российского гражданства
Боец смешанных единоборств, чемпион мира по джиу-джитсу Джефф Монсон поблагодарил президента России Владимира Путина, который своим указом предоставил ему российское гражданство.
«Конечно, я хочу сказать огромное спасибо господину Путину. Я написал ему письмо с обращением, которое он подписал. Для меня это очень важно», — сказал Монсон в беседе с корреспондентом RT.
Ранее в Кремле объяснили, почему Монсон получил гражданство России.
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