Монсон поблагодарил Путина за предоставление российского гражданства

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Боец смешанных единоборств, чемпион мира по джиу-джитсу Джефф Монсон поблагодарил президента России Владимира Путина, который своим указом предоставил ему российское гражданство.

«Конечно, я хочу сказать огромное спасибо господину Путину. Я написал ему письмо с обращением, которое он подписал. Для меня это очень важно», — сказал Монсон в беседе с корреспондентом RT.

Ранее в Кремле объяснили, почему Монсон получил гражданство России.

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