«Давно чувствую себя русским»: Монсон о получении гражданства РФ

Американский боец Джефф Монсон в ближайшее время приедет в Россию, чтобы принять присягу и получить российский паспорт. Об этом он сообщил в интервью RT. Также Монсон поблагодарил Владимира Путина, предоставившего ему гражданство РФ, и рассказал о намерении переехать в страну на постоянное место жительства. Он пообещал впоследствии отказаться от американского паспорта.

— Вам предоставили российское гражданство. Когда планируете принести присягу, чтобы получить паспорт РФ?

— Я наконец-то получил российское гражданство. На следующей неделе я вернусь из Майами и надеюсь принять присягу, чтобы получить паспорт.

— Как проходил процесс одобрения гражданства? Кто вам помогал? Сколько времени заняла процедура?

— С тех пор как я подал документы, прошло три года. Но я прошёл длинный путь, не просил помощи никаких политических партий. Я получал гражданство как обычный человек с русской душой, который любит Россию.

— Что хотели бы сказать Владимиру Путину, который предоставил вам гражданство?

— Конечно, я хочу сказать огромное спасибо господину Путину. Я написал ему письмо с обращением, которое он подписал. Для меня это очень важно.

— Почему вы так стремились стать российским гражданином? Что для вас означает этот статус?

— Я уже много раз говорил, что давно чувствую себя русским. Это ощущение у меня в душе, в сердце. А сейчас его просто оформили официально.

Монсон: «Я давно чувствую себя русским»

У меня есть школа (боевых искусств. — RT) в Красногорске, где я воспитываю будущих чемпионов мира. С гражданством легче путешествовать, вести дела. Это необходимо для участия в политике, которой я займусь в будущем.

— Планируете ли теперь переехать в Россию, чтобы жить в стране на постоянной основе? Какой бы город для этого выбрали и почему? Может, собираетесь купить здесь какую-то недвижимость, чтобы приезжать в Россию?

— У меня есть квартира в Красногорске — это совсем недалеко от Москвы. Достаточно близко, чтобы было удобно летать и вести бизнес, если мне это понадобится. Это красивый город, напоминает мне мой родной город. У меня там есть тренажёрный зал, который я хочу развивать. Я выбрал это место, и весь город поддерживает меня. Я хочу помогать этому городу и России в целом.

— Откажетесь ли вы от американского гражданства?

— Сейчас я не собираюсь отказываться от американского гражданства. Причина проста: моя семья, мои дети живут в Соединённых Штатах. Но в следующие несколько лет, когда я буду принимать активное участие в политике, чтобы помогать людям, буду баллотироваться в Госдуму, я буду обязан отказаться от американского гражданства. Таков мой план. Я за Россию: я собираюсь сделать её ещё лучше.

Напомним, впервые американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил о намерении получить российское гражданство в 2013 году.

В 2016-м он стал почётным гражданином Абхазии, а также получил паспорт сампровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР).

В ноябре 2016 года RT запустил общественно-политический онлайн-проект «Монсон», в котором американский боец анализировал актуальные мировые события.

В Кремле пояснили, что российское гражданство Монсону было предоставлено как «достаточно известному человеку в мире спорта».

«Он достаточно известный человек в мире спорта, в своей дисциплине. Всемирно известный человек. Это стало основанием для предоставления ему гражданства. Такая практика имеется во многих странах мира», — сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.