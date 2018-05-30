«Давно чувствую себя русским»: Монсон о получении гражданства РФ
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— Вам предоставили российское гражданство. Когда планируете принести присягу, чтобы получить паспорт РФ?
— Я наконец-то получил российское гражданство. На следующей неделе я вернусь из Майами и надеюсь принять присягу, чтобы получить паспорт.
— Как проходил процесс одобрения гражданства? Кто вам помогал? Сколько времени заняла процедура?
— С тех пор как я подал документы, прошло три года. Но я прошёл длинный путь, не просил помощи никаких политических партий. Я получал гражданство как обычный человек с русской душой, который любит Россию.
— Что хотели бы сказать Владимиру Путину, который предоставил вам гражданство?
— Конечно, я хочу сказать огромное спасибо господину Путину. Я написал ему письмо с обращением, которое он подписал. Для меня это очень важно.
— Почему вы так стремились стать российским гражданином? Что для вас означает этот статус?
— Я уже много раз говорил, что давно чувствую себя русским. Это ощущение у меня в душе, в сердце. А сейчас его просто оформили официально.
- Монсон: «Я давно чувствую себя русским»
У меня есть школа (боевых искусств. — RT) в Красногорске, где я воспитываю будущих чемпионов мира. С гражданством легче путешествовать, вести дела. Это необходимо для участия в политике, которой я займусь в будущем.
— Планируете ли теперь переехать в Россию, чтобы жить в стране на постоянной основе? Какой бы город для этого выбрали и почему? Может, собираетесь купить здесь какую-то недвижимость, чтобы приезжать в Россию?
— У меня есть квартира в Красногорске — это совсем недалеко от Москвы. Достаточно близко, чтобы было удобно летать и вести бизнес, если мне это понадобится. Это красивый город, напоминает мне мой родной город. У меня там есть тренажёрный зал, который я хочу развивать. Я выбрал это место, и весь город поддерживает меня. Я хочу помогать этому городу и России в целом.
— Откажетесь ли вы от американского гражданства?
— Сейчас я не собираюсь отказываться от американского гражданства. Причина проста: моя семья, мои дети живут в Соединённых Штатах. Но в следующие несколько лет, когда я буду принимать активное участие в политике, чтобы помогать людям, буду баллотироваться в Госдуму, я буду обязан отказаться от американского гражданства. Таков мой план. Я за Россию: я собираюсь сделать её ещё лучше.
Напомним, впервые американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил о намерении получить российское гражданство в 2013 году.
В 2016-м он стал почётным гражданином Абхазии, а также получил паспорт сампровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР).
В ноябре 2016 года RT запустил общественно-политический онлайн-проект «Монсон», в котором американский боец анализировал актуальные мировые события.
В Кремле пояснили, что российское гражданство Монсону было предоставлено как «достаточно известному человеку в мире спорта».
«Он достаточно известный человек в мире спорта, в своей дисциплине. Всемирно известный человек. Это стало основанием для предоставления ему гражданства. Такая практика имеется во многих странах мира», — сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.