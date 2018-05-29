Джефф Монсон получил российское гражданство

Боец смешанных единоборств, чемпион мира по джиу-джитсу Джефф Монсон получил гражданство России.

Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

«Принять в гражданство Российской Федерации Монсона Джеффри Уильяма, родившегося 18 января 1971 года в Соединённых Штатах Америки», — говорится в указе.

В 2016 году Монсон стал почётным гражданином Абхазии.

В ноябре 2016 года RT запустил общественно-политический онлайн-проект «Монсон», в котором американский боец анализировал актуальные мировые события.