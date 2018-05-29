В Кремле объяснили, почему Монсон получил гражданство России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, почему боец смешанных единоборств Джефф Монсон получил гражданство России.

«Он достаточно известный человек в мире спорта, в своей дисциплине. Всемирно известный человек. Это стало основанием для предоставления ему гражданства. Такая практика имеется во многих странах мира», — заявил Песков.

При этом пресс-секретарь отметил, что Монсону необходимо принести присягу — тогда будет окончательно считаться, что он принял гражданство России.

По словам Пескова, Монсон сам обратился за предоставлением ему гражданства.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Монсону российского гражданства.

В ноябре 2016 года RT запустил общественно-политический онлайн-проект «Монсон», в котором американский боец анализировал актуальные мировые события.