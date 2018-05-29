В Кремле объяснили, почему Монсон получил гражданство России
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- РИА Новости
«Он достаточно известный человек в мире спорта, в своей дисциплине. Всемирно известный человек. Это стало основанием для предоставления ему гражданства. Такая практика имеется во многих странах мира», — заявил Песков.
При этом пресс-секретарь отметил, что Монсону необходимо принести присягу — тогда будет окончательно считаться, что он принял гражданство России.
По словам Пескова, Монсон сам обратился за предоставлением ему гражданства.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Монсону российского гражданства.
В ноябре 2016 года RT запустил общественно-политический онлайн-проект «Монсон», в котором американский боец анализировал актуальные мировые события.