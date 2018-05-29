Особый транспортный режим введут в Саранске с 1 июня в связи с ЧМ-2018

Особый транспортный режим введут в Саранске с 1 июня в связи с чемпионатом мира по футболу 2018 года, сообщает «Реальное время» со ссылкой на городскую администрацию.

В частности, в дни матчей в столицу Мордовии будет запрещён въезд большегрузов.

На автомобилях массой до 3,5 тонн смогут проехать жители республики или гости, имеющие паспорт болельщика.

Кроме того, попасть в Саранск нельзя будет автобусам без систем спутниковой навигации.

При специальном разрешении от организационного комитета «Россия-2018» прибыть в город сможет любой транспорт.

Для автомобилей и автобусов сделают перехватывающие парковки. Оттуда в Саранск будут ходить специальные шаттлы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Саранске открыли аэропорт к ЧМ-2018.