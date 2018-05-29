Черчесов пригласил Путина на тренировку сборной России по футболу

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пригласил президента страны Владимира Путина на тренировку национальной команды.

«Я впервые с ним контактировал в 2002 году, когда он приехал к нам на тренировку, пожелал успеха. Он присутствовал на Кубке конфедераций. Надеюсь, посетит матч открытия чемпионата мира. Так что в любой момент приглашаем его на тренировку. Ждём его», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Он остался довольным тренировками в течение 12 дней подготовки. Тренер добавил, что сборная России на чемпионате мира должна оправдать ожидания болельщиков.

«Мы должны сыграть так, чтобы болельщик оценил нас и понимал, как мы будем играть. Болельщик в то же время во всех странах требовательный и одинаковый», — сказал Черчесов.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что спортивные объекты, построенные в России к чемпионату мира по футболу 2018 года, будут использоваться в будущем так же активно, как и объекты, сооружённые для Олимпиады 2014 года в Сочи.