Вратарь «Спартака» Ребров: возможно, хорошо, что Глушаков и Комбаров не попали в сборную России на ЧМ

Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров прокомментировал непопадание партнёров по команде Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова в расширенный состав сборной России на домашний чемпионат мира 2018 года по футболу.

«Возможно, это и хорошо, что Глушаков и Комбаров не поехали в сборную России. Понятно, что для них самих это плохо, но для «Спартака» — хорошо», — приводит слова Реброва YouTube-канал «Футбольные люди».

Он привёл в пример ситуацию с 2017 годом, когда многие футболисты «Спартака» принимали участие в Кубке конфедераций и, практически не отдыхая, готовились к новому чемпионату.

Ранее полузащитник сборной России по футболу Александр Ерохин вернулся к тренировкам в общей группе на сборе в Австрии.