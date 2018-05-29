Член комитета по этике РФС: британским СМИ нечем заняться

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал слухи об угрозах российских фанатов расправой в адрес британских представителей секс-меньшинств во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Британским СМИ просто нечем заняться. Российским болельщикам нечего делать, кроме как устраивать расправу над фанатами нетрадиционной сексуальной ориентации. Могу заверить, что не будет не только никаких столкновений, но и провокаций.

Это никогда не закончится», — заявил Созин в беседе с RT.

Он добавил, что британские СМИ подхватят любую тему, чтобы обличить Россию.

«Им неважно, о чём писать. Раньше говорили о Скрипале, о Георгие Джикии, который назвал бразильских легионеров «Спартака» шоколадками. Всё это максимально освещалось в британских СМИ. Теперь они придумали что-то новое. Но уверен, через три дня найдётся другая тема, которая также будет связана с Россией», — сказал Созин.

Ранее заместитель председателя Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев прокомментировал сообщения британских СМИ о якобы угрозах российских фанатов ЛГБТ-болельщикам из Англии на чемпионате мира 2018 года по футболу.