Газзаев — о сообщениях британских СМИ насчёт ЧМ по футболу в России: англичанами движут зависть и лицемерие

Заместитель председателя Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев прокомментировал сообщения британских СМИ о якобы угрозах российских фанатов ЛГБТ-болельщикам из Англии на чемпионате мира 2018 года по футболу.

«Это грязная пропаганда. Вплоть до чемпионата мира подобные вбросы будут продолжаться. Англичане не смогли получить право на проведение турнира, и теперь ими движут зависть и лицемерие. Все эти действия западных СМИ направлены на то, чтобы повлиять на общественное мнение в преддверии мундиаля», — сказал Газзаев в разговоре с RT.

Он призвал иностранных болельщиков насладиться футбольным праздником и гостеприимством со стороны страны — хозяйки ЧМ.

«Я же призываю болельщиков приехать в Россию и собственными глазами увидеть доброжелательность и гостеприимство, стать свидетелями незабываемого чемпионата мира. Уверен, целый месяц иностранные болельщики будут жить в эйфории прекрасного спортивного праздника», — заявил Газзаев.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заверили, что Россия и Великобритания контактируют по поводу обеспечения безопасности во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.