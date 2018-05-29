СМИ: Министр иностранных дел Литвы назвал глупым решение провести ЧМ-2018 по футболу в России

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал глупым решение провести чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

«Это глупая идея — провести чемпионат мира в России. Это не очень хорошо, потому что в этой стране всё связано с политикой. Спорт, культуру делают центром внимания, и это очень хорошо для пропаганды», — цитирует Линкявичюса Radio Liberty.

Он также прокомментировал решение высокопоставленных чиновников Англии и Исландии бойкотировать ЧМ-2018.

«Не думаю, что бойкот чемпионата мира будет организованным политическим жестом или чем-то вроде того, но надеюсь, что это решение будет более или менее координированным. Тяжело говорить, когда не все разделяют эту точку зрения», — сказал Линкявичюс.

Чемпионат мира 2018 в России пройдёт с 14 июня по 15 июля.

Ранее глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал призывы бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.