Глава оргкомитета ЧМ-2018 прокомментировал призывы о бойкоте мундиаля в России

Глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал призывы бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.

«Призывы приезжать или не приезжать на чемпионат мира — это мнение отдельных людей. Каждый волен сделать свой выбор. Для нас все болельщики одинаково ценны. И не важен статус в стране. Мы видим, что болельщики голосуют кошельком, билеты распродаются», — цитирует Сорокина РИА Новости.

Члены Европарламента призвали не посещать Россию во время ЧМ-2018. Англия и Исландия отказались отправлять высокопоставленных чиновников на матчи мирового первенства.

Ранее глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, что церемония открытия чемпионата мира по футболу в России будет отличаться от церемоний открытия мундиалей 2010 года в ЮАР и 2014 года в Бразилии.