Депутат Журова отреагировала на слухи об угрозах в адрес ЛГБТ-болельщиков на ЧМ-2018 в России

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы России Светлана Журова прокомментировала информацию британских СМИ о якобы угрозах российских фанатов в адрес гомосексуальных и трансгендерных болельщиков перед чемпионатом мира по футболу 2018 года.

«Дело в том, что то же самое, один в один, было перед Олимпиадой в Сочи. Так как я была мэром Олимпийской деревни, ко мне очень многие СМИ, и в том числе иностранные, обращались за комментарием и говорили всё слово в слово: «Болельщикам небезопасно, болельщикам нетрадиционной ориентации особенно небезопасно, русские будут их всячески обижать, а власти станут сажать в тюрьму». Вопросов с подобной риторикой было очень много», — заявила Журова в разговоре с RT.

Она отметила, что ничего подобного не случалось на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

«Что-то случилось в Сочи? Ничего. Все были приветливо встречены, независимо от их ориентации, даже если они её каким-то образом проявляли. Поэтому говорить о том, что наши болельщики будут себя агрессивно вести, абсолютно нагло. Это нужно для того, чтобы люди не поехали, не увидели, как проводится чемпионат мира и какие мы гостеприимные», — сказала Журова.

Ранее британские СМИ сообщали, что российские фанаты выступили с угрозами в адрес гомосексуальных и трансгендерных болельщиков из Англии перед чемпионатом мира по футболу 2018 года.