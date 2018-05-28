Британские СМИ: российские фанаты пригрозили ЛГБТ-болельщикам из Англии расправой на ЧМ-2018 по футболу

Российские фанаты выступили с угрозами в адрес гомосексуальных и трансгендерных болельщиков из Англии перед чемпионатом мира по футболу 2018 года.

Об этом сообщает Mirror.

По информации издания, английский союз игроков и ЛГБТ-фанатов Pride in Football получил ряд писем от болельщиков из России с угрозами расправы.

«Российские фанаты заявили, что если найдут нас на турнире, то обязательно изобьют. Мы относимся к данным угрозам со всей серьёзностью, поэтому данный вопрос всё ещё остаётся открытым», — заявил глава союза Джо Уайт.

Он отметил, что членам союза посоветовали не проявлять своих чувств на публике, но он не считает это лучшим выходом из ситуации.

Кроме того, Уайт подчеркнул, что если ничто не будет угрожать их безопасности, они поднимут радужные флаги на стадионах, чтобы «показать, что ЛГБТ-болельщики тоже существуют».

Ранее сообщалось, что британские СМИ подозревают российских фанатов в причастности к нападению на болельщиков «Ливерпуля» в Киеве.