Футболист сборной Испании Карвахаль пропустит из-за травмы до трёх недель

Защитник сборной Испании по футболу Даниэль Карвахаль выбыл на срок до трёх недель из-за травмы, которую он получил в финальном матче Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем».

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, у 26-летнего игрока диагностировано повреждение мыщцы правого бедра.

Сборная Испании на групповом этапе чемпионата мира 2018 года встретится с национальными командами Португалии, Ирана и Марокко.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Дании Бендтнер может пропустить ЧМ-2018 из-за травмы.