Футболист сборной Дании Бендтнер может пропустить ЧМ-2018 из-за травмы

Нападающий «Русенборга» и сборной Дании по футболу Никлас Бендтнер может пропустить чемпионат мира 2018 года в России из-за травмы.

Бендтнер получил повреждение мышц паха в матче чемпионата Норвегии с «Бранном». Ориентировочный срок реабилитации при подобной травме составляет от двух до четырёх недель, сообщает L'Equipe.

На ЧМ-2018 сборная Дании сыграет в группе с Францией, Австралией и Перу.

Ранее СМИ сообщали, что нападающий сборной Египта и «Ливерпуля» Мохаммед Салах, получивший травму в финальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», пропустит первый матч своей национальной команды на чемпионате мира 2018 года.