Жирков: Манчини раздражало, что я не улыбаюсь

Защитник сборной России по футболу Юрий Жирков рассказал о трудностях работы с бывшим главным тренером санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини.

«Не скажу, что с Манчини было плохо, но случались моменты, которые я не понимал. Сначала не мог понять, что от меня хотят в игровом плане. Да и не только. Например, постоянно звучала тема, почему я не улыбаюсь. Его это раздражало. Но что могу сделать, если я такой?» — цитирует Жиркова «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что тренировочный процесс у итальянского специалиста был на высоком уровне.

Ранее защитник сборной России по футболу Юрий Жирков признался, что хотел завершить карьеру в национальной команде после чемпионата мира 2014 года в Бразилии.